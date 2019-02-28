شاهد: مصافحة بين كيم جونغ أون ودونالد ترامب في ثاني مقابلة تاريخية للزعيمين

التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ودونالد ترامب في هانوي الأربعاء في قمتهما الثانية.

وقال الرئيس الأمريكي إنه لن يتراجع عن مطالب الولايات المتحدة بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وصافح كيم وترامب وابتسما لفترة وجيزة أمام صف من أعلام بلدانهم في فندق متروبول بالعاصمة الفيتنامية هانوي.

وقال ترامب للصحفيين إنه يعتقد أن المحادثات ستكون ناجحة للغاية ، وأنه "لن يتراجع عن المطالبة بنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية". وردا على سؤال حول ما إذا كان سيعلن نهاية رسمية للحرب الكورية ، قال ترامب: "سنرى".