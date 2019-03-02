شاهد: مسلحون يشتبه في انتمائهم لداعش يسلمون أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية

شوهد مسلحون يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وهم يسلمون أنفسهم إلى جانب أسرهم لقوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة بالقرب من قرية الباغوز الحدودية مع العراق. وكانت قوات سوريا الديمقراطية، الشريك الكردي الرئيسي للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية في سوريا، في حالة تأهب منذ أسابيع للقضاء على آخر معاقل التنظيم المتطرف في سوريا، ولكن العملية شهدت بعض العراقيل بسبب إجلاء الآلاف من المدنيين.