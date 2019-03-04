شاهد: نساء وأطفال أيزيدون يعودون للعراق بعد الأسر لسنوات لدى داعش

التأم شمل مجموعة من النساء والأطفال الأيزيديين مع عائلاتهم في العراق بعد خمس سنوات من الأسر لدى تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية (داعش).

التقت العائلات المبتهجة مع ذويها عند محطة للشاحنات على الطريق بين سنجار ودهوك اليوم السبت، وسط قذف الحلوى في الهواء تعبيرا عن الفرح.

كانت المجموعة المكونة من 3 نساء و18 طفلا من الأيزيديين عبرت الحدود السورية إلى العراق الخميس.

وتعد المجموعة من بين آلاف المدنيين الذين خرجوا في الأيام القليلة الماضية من آخر جيب كان تحت سيطرة داعش في قرية الباغوز بشرق سوريا.

وما زال زهاء 300 من الأيزيديين مفقودين منذ أن سيطر داعش على مناطقهم في سنجار شمال غربي العراق عام 2014، وأسروا واغتصبوا وقتلوا الآلاف من معتنقي العقيدة الأيزيدية.