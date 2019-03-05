شاهد: التزلج بملابس السباحة فوق بحيرة بايكال في سيبريا

وسط البرد السيبيري القارس ولسعات الرياح العاتية، انطلق المشاركون في مارثون بايكال الدولي للتزلج بملابس السباحة فوق الصفيح الجليدي لبحيرة بايكال الروسية.

وبحيرة بايكال هي أعمق بحيرة مياه عذبة في العالم إذ يبلغ عمقها 1642 م، وتضم أكبر حجم للمياه العذبة السطحية، وتعدّ من أقدم البحيرات في العالم وقد تكونت قبل 25 مليون عاماً تقريبا بسبب تحركات القشرة الأرضية ويصب فيها 336 نهراً.

مارثون بايكال الدولي للتزلج شارك فيه العشرات من الرجال والنساء والأطفال الذين قطعوا مسافة 500 متر فوق سطح البحيرة ليصلوا إلى نقطة النهاية.