شاهد: أرجنتينيات يستخدمن "الحياكة" للتعبير عن رفضهن للعنف

تستخدم سيدات وشابات في العاصمة الأرجنتين بيونس آيرس الحياكة، كإحدى وسائل التعبير عن رفض العنف الذي يتعرضن له.

تقول إحدى المشاركات في هذه المبادرة: "من خلال الحياكة يمكننا نسج كل الأشياء التي نريد أن نقولها، ما لا يعرفه البعض منا كيف نقول بالكلمات، ولكن ذلك يظهر من خلال ذلك، من خلال أسماء الفتيات التي لم تعد هنا".

وتقول ثانية "لقد خرجت من علاقة سامة في العام الماضي. بينما لم يكن العنف الجسدي، كان هناك الكثير من العنف النفسي". مضيفة أنه "لم يعد يكفي أن تقرأ قصة إخبارية وأن تستمر في حياتك كما لو أن شيئاً لم يحدث. لقد تأثرت كثيراً عاطفياً، من خلال أشياء يمر بها ضحايا العنف".

وتقول ثالثة "نحن نطالب بحقوقنا، نحن نطالبهم بأنهم لا يقتلوننا بعد الآن".