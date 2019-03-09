شاهد: احتجاج صاخب لمنظمة العفو الدولية أمام السفارة السعودية في باريس

نظم نشطاء في منظمة العفو الدولية وقفة احتجاجية صاخبة أمام مقر السفارة السعودية في باريس، للمطالبة بإطلاق سراح ثلاث نساء سعوديات ناشطات في مجال حقوق الإنسان، اعتقلن ظلما، وفق المنظمة الدولية. ورفع حوالي 30 ناشطا وناشطة لافتات تنادي بإطلاق سراح لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف. وكانت الناشطات الثلاث اعتقلن في شهر أيار/مايو من العام الماضي، أي بعد شهر من الترخيص للنساء بقيادة السيارات. واحتلت لجين الهذلول كناشطة تكافح من أجل حقوق الإنسان، ثالث مرتبة كأقوى امرأة عربية مؤثرة سنة 2015. وقد طالبت الأمم المتحدة بإطلاق سراح الناشطات الثلاث، ولكنهن مازلن ينتظرن محاكمة.