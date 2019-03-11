أشبال باندا حمراء نادرة تخرج لمقابلة جمهور في حديقة أسترالية

عرضت حديقة حيوان تارونغا في سيدني ثلاثة من أشبال الباندا الحمراء للجمهور. وأطلق على الذكرين اسمي روهان (بمعنى الصعود) وإيشوار (التي تعني القوة) فيما أطلق على الأنثى مشري (التي تعني الحبيبة). وتعكس هذه الأسماء النيبالية والهندية التراث الآسيوي للأشبال. وتوجد الباندا الحمراء في جميع أنحاء جبال الهيمالايا، بما في ذلك الصين ونيبال، وتعاني من نقص واضح في أعدادها في البرية، حيث لم يتبق منها سوى أقل من عشرة آلاف حيوان بسبب التجارة غير المشروعة فيها، ووقوعها في الفخاخ المخصصة للغزلان والخنازير البرية.