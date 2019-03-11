شاهد: أمراء اليابان يحيون ذكرى كارثة فوكوشيما النووية

حضر أمير اليابان أكيشينو وزوجته الأميرة كيكو مراسم إحياء الذكرى الثامنة لوقوع كارثة تسونامي زلزال توهوكو وما تبعه من حادث بمحطة فوكوشيما دايتشي لتوليد الطاقة النووية بشمال البلاد. ووقف الحاضرون دقيقة حداد على أرواح المئات من ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 9 درجات بقمياس ريختر وهو أقوى هزة أرضية تضرب اليابان عبر تاريخها كما يعد من أقوى خمسة زلازل شهدها العالم. وأكد الأمير خلال خطابه على ضرورة "العمل معاً" من اجل مساعدة أقارب ضحايا الحادث والمتأثرين به حتى الآن.