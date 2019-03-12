شاهد.. المدينة الألمانية التي حُرمت على الألمان

يقف تمثال لينين شامخا أمام مبنى الضباط، في المدينة المحرمة، بوونزدورف في ألمانيا، على بعد 40 ميلا جنوب برلين، المدينة التي كانت مركزا للقوات السوفييتية، وحُرمت على سكانها الألمان.

ويرنير بورشيرت وهو رجل ترعرع في المنطقة، يعمل كدليل يُعرف السياح على معالم هذه المدينة، والتي لها أهمية تاريخية عسكرية فريدة في ألمانيا، حيث سعى القياصرة وهتلر والسوفييت للتواجد فيها في حقب مختلفة، فقد كانت مركزا لقيادة النازيين خلال الحرب العالمية الأولى والثانية، وخلال الحرب الباردة كانت مركزا لقيادة الجيش السوفييتي، حيث كانت مركزا للقيادات العسكرية خلال حروب القرن العشرين.

وفي العام 1994 وبعد توحيد ألمانيا، وسقوط الاتحاد السوفييتي، غادر الجنود السوفييت المجمع، الذي تبلغ مساحته 6 كيلومترات مربعة، والمحاطة بجدار اسمنتي طوله 17 كيلومترا، حيث بقي كمعلم تذكاري على تواجدهم فوق الأراضي الألمانية، وفي مبنى الضباط المكون من ثلاثة طوابق، ما تزال علامات مجد للحقبة التي تواجد فيها السوفييت في ألمانيا الغربية.

وتحوي المدينة على مسرح ومتحف ومركز تسوق وبركة سباحة وكانت مركزا لحوالي 40 ألف جندي في ذلك الوقت.