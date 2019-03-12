شاهد: طوكيو تستعرض الرسوم التوضيحية لدورة الألعاب الأولمبية 2020

مع تبقي 500 يوم على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة طوكيو، عام 2020، كشفت اللجنة المنظمة، يوم الثلاثاء، عن الرسوم التوضيحية الرسمية التي ترمز إلى مختلف الأحداث والمنافسات الرياضية.

وعرض المنظمون 50 صورة لرسوم توضيحية تم تصميمها لتلائم تسمية "طوكيو 202" التي تعد بـ"الإبداع من التناغم" وترفعه شعارا.

ويقول المنظمون، الذين يتوقعون أن تلعب هذه الرسوم دورا مهما في تعزيز تجربة الرياضيين، أنه قد تصميمها لتشمل 33 رياضة، ولتلائم خصائص كل رياضة ورياضييها.