شاهد: سيرو دومينادورأول محطة للطاقة الشمسية الحرارية في أمريكا اللاتينية

سيرو دومينادور هي أول محطة للطاقة الشمسية الحرارية في أمريكا اللاتينية، تعد رمزًا للانتقال الطموح للطاقة الذي تقوم به تشيلي ، والتي تطمح بدورها للحصول على 100٪ من الطاقة الخضراء بحلول عام 2040.

يقع مشروع سيرو دومينادور بالقرب من مدينة كالاما في شمال تشيلي. وهو يضم محطة توليد طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاوات مع 17.5 ساعة من التخزين الحراري ومحطة طاقة كهروضوئية بقدرة 100 ميجاوات تسخن الحرارة الشمسية مثل عدسة مكبرة على جهاز الاستقبال في الجزء العلوي من برج الزلازل 250 متر والتي بحلول عام 2020 ستنتج الضوء لـ 250،000 منزل.

يحتوي الخزان على أملاح منصهرة يتم تسخينها إلى 565 درجة مئوية وسيتم استخدامها لتسخين المياه. يدفع البخار التوربينات التي تنتج الطاقة عندما لا تكون هناك أشعة الشمس.

.يتم استخدام هذه التكنولوجيا لأول مرة في أمريكا اللاتينية. وقال مدير سيرو دومينادور "نحن جميعنا مهتمون بالبيئة وتنمية الطاقات المتجددة".