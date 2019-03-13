شاهد: إسرائيل تنقل الشعاب المرجانية في منتجع إيلات

لمدة 50 عامًا، أبقت شركة نفط إسرائيلية السباحين والغواصين بعيداً عن الشريط الرئيسي للشاطئ في منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر، لكن هذا الامر لم يمنع ازدهار الحياة البحرية، إذ وجد عدد من الغطاسين والعلماء، عالمًا ساحرًا تحت سطح البحر من الشعب المرجانية الملونة الساحرة بألوانها الزاهية ومخلوقاتها البحرية المدهشة، ونظرا لاهتمام الزائرين بالموقع قررت هيئة الطبيعة والمتنزهات في إسرائيل نقل الشعاب المرجانية لحمايتها حتى يتم إزالة الحطام الصناعي الذي خلفته شركة EAPC .