شاهد: آخر ابتكارات طائرات "الدرون" في أكبر معرض في اليابان

نظم معرض لآخر تصميمات طائرات الدرون من مختلف أنحاء العالم قرب العاصمة اليابانية طوكيو. إحدى الطائرات كانت مجهزة بأضواء "ليد" وهي قادرة على إضاءة أرضية من علو 150 مترا، وتهدف إلى مساعدة السلطات على القيام بعمليات إنقاذ ليلية إثر وقوع كارثة ما. وكشف عرض آخر عن قدرة طائرة أخرى على الطيران، والعمل في الآن نفسه تحت الماء حينا وفوق الأرض حينا آخر، ويمكن استعمال الجهاز بهدف الأبحاث البحرية ومراقبة البنى التحتية مثل السدود. وأظهر فريق من المشاركين في المعرض طائرة آخرى مجهزة بكاميرا 360 درجة، تمكن من التقاط خرائط ثلاثية الأبعاد لحظة طيرانها، ويمكن أن تساعد في تقييم حجم الأضرار خلال وقوع الكوارث.