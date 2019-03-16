شاهد: روبوتات لخدمة "ذوي الاحتياجات الخاصة" في الألعاب الأولمبية بطوكيو

لمسات تقنية ستضاف إلى الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها طوكيو، حيث أعلنت المنظمون يوم الجمعة أن روبوتات ستُستخدم في الملعب الوطني الجديد، لتقدم المساعدة للمشاهدين الذين يتنقلون بواسطة الكراسي المتحركة.

المسؤول عن ألعاب طوكيو الأولومبية ماساكي كوميا ألمح إلى أن اليابان معروفة بتطورها في مجال الروبوتات، وأكد أن الألعاب الأولمبية في صيف 2020 ستكون المكان المناسب للتباهي بهذه القدرات.

وتم تصنيع هذه الروبوتات من قبل شركة تويوتا موتور، وأكد مسؤولون في الشركة بأن 16 روبوتا ستكون مسخرة لخدمة الناس وستتواجد في مدرجات الملعب، مع 5 روبوتات أخرى ستكون مهمتها توصيل الطلبات.

ولهذه الروبوتات القدرة على القيام بأعمال نقل الطلبات وحمل الأشياء الثقيلة بحسب ما أعلنت شركة باناسونيك التي ساهمت في تصنيع هذه الروبوتات.