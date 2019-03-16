شاهد: وصول مركبة سويوز إلى محطة الفضاء الدولية

وصلت مركبة سويوز إلى محطة الفضاء الدولية وعلى متنها رواد الفضاء الروسي أليكسي أوفتشينين والأميركيان نيك هايغ ومواطنته كريستينا هاموك كوخ.

وأقلع الصاروخ من قاعدة بايكونور في كازخستان والتحم بمحطة الفضاء الدولية بعد أقل من ست ساعات على ارتفاع أكثر من 400 كيلومتر عند الساعة الواحدة ودقيقة بتوقيت غرينتش.

وكان من المفترض أن يقوم أليكسي أوفتشينين ونيك هايغ برحلة في الـ 11 أكتوبر-تشرين الأول الماضي، ولكن الرحلة تأخرت بسبب اكتشاف عطل في المركبة بعد دقائق من إقلاعها، ما أرغمهما على العودة إلى الأرض.