باريس تشتعل في السبت الثامن عشر لاحتجاجات السترات الصفراء.. تكسير ونهب وحرق للسيارات

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع واعتقلت العشرات يوم السبت خلال اشتباكات مع محتجين في الوقت الذي تسعى فيه حركة السترات الصفراء لإعطاء زخم جديد للمظاهرات التي بدأت قبل أربعة أشهر ضد الرئيس إيمانويل ماكرون وإصلاحاته الداعمة لقطاع الأعمال.

ورشق محتجون شرطة مكافحة الشغب بالحصى وسط سحب الغاز المسيل للدموع أمام قوس النصر في باريس الذي تعرض لتخريب في ذروة الاحتجاجات في ديسمبر كانون الأول. وتم إشعال نيران متفرقة في شوارع قريبة وتصاعدت ألسنة اللهب من سيارة واحدة على الأقل.

واستخدمت الشرطة أيضا خراطيم الماء واعتقلت أكثر من 30 محتجا قبل الظهيرة، وتصاعد التوتر في شارع الشانزليزيه في باريس حيث تم تهشيم واجهات مطعم راق.

وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير إن قطاع طرق يسعون لإثارة المشاكل تسللوا بين المتظاهرين، وأمر بالرد على "الهجمات غير المقبولة بأكبر قدر من الحزم".

وكتب كاستانير على تويتر "دون شك: إنهم يسعون للعنف وهم هناك لنشر الفوضى في باريس".

وتعهد المحتجون بجذب أعداد أكبر من المتظاهرين بمناسبة دخول الشهر الرابع على انطلاق الحركة في منتصف نوفمبر تشرين الثاني احتجاجا على خطط زيادة الضرائب على الوقود، التي ألغيت لاحقا، وارتفاع تكاليف المعيشة.