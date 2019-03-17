إثيوبيا تودع ضحايا الطائرة المنكوبة بأكفان فارغة إلا من التراب

شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مراسم تأبين ضحايا الطائرة المنكوبة وسط مشاركة أقارب وأصدقاء الضحايا الذين تجمعوا أمام التوابيت وهم يحملون صور أحبائهم وأكاليل الزهور.

وحمل المشيعون سبعة عشر تابوتا فارغا الا من حفنات من التراب ملفوفة بالعلم الوطني، الجنازات بدأت بعد يوم واحد ممن من إرسال السلطات أكياس من تراب الأرض يزن كل كيس كيلوم غرام واحد بدل الجثث التي ستأخذ وقتا طويلا للتعرف عليها.

وبدا الحزن واضحا على الجميع حيث غطت أصوات بكاء الأقارب الثكلى على عزف فرقة موسيقى الأمهرية التقليدية التي شاركت في مراسم التأبين.