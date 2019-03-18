شاهد: الشرطة التركية تفرق متظاهرين أكراد في ديار بكر

فرقت شرطة مكافحة الشغب التركية متظاهرين في مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا، اليوم، الإثنين، باستخدام المياه. وقامت الشرطة برشّ المتظاهرين بخراطيم المياه بعد أن حاول المئات السير في مقبرة حيث دفن عضو حزب العمال الكردستاني، زولكوف جيزن يوم الأحد. ووفقا لمسؤولين رسميين، علق جيزن نفسه في السجن حيث كان يقضي مدة عقوبته بعد إدانته بهجوم استخدم فيه قنابل. وتم نقل جثمان جيزن إلى مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية ودفن خلال الليل، وقامت شرطة بمنع حشد طالب بدخول المقبرة واستخدمت شاحنات خراطيم المياه لتفريقهم. كما تم القبض على عدد من المتظاهرين لكن الشرطة لم تؤكد عددهم. وكان قد حكم على جيزن بعقوبة 109 عام و 9 أشهر سجنا، بعد إدانته بتفجير محل للخياطة في 2007 وأسفر الهجوم عن مقتل شرطي.