شاهد: حملة اعتقالات في كازاخستان تستهدف صفوف المتظاهرين

شّنت قوات الشرطة في كزاخستان اليوم الجمعة حملة اعتقالات استهدفت مشاركين في مظاهرات حاشدة شهدتها مدنيتين رئيسيتين في البلاد بعد ثلاثة أيام من الاستقالة المفاجئة للرئيس نور سلطان نزارباييف. وكان الرئيس قال في خطاب الاستقالة: "قررت أن أتخلى عن سلطتي كرئيس"، مضيفاً: "هذه هي السنة رقم 30 لي في المنصب كقائد أعلى للبلاد، لقد منحني شعبي شرف أن أكون أول رئيس لكازاخستان المستقلة". وشارك العشرات من معارضي نظام نزارباييف في الفعّاليات الاحتجاجية المناهضة للحكومة بالعاصمة أستانا وفي مدينة ألماتي، يوم أمس الخميس واليوم.