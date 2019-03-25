شاهد: فيل تائه يتمشى في شوارع مدينة صينية

استخدم موظفو محطة الغابات المحلية طائرة بدون طيار للرصد "زيارة" فيل آسيوي ضل طريقه من إحدى الغابات إلى مدينة منغا المجاورة جنوب الصين. وتُظهر اللقطات الحيوان الضخم وهو يستكشف شوارع وسط المدينة. على الرغم من تصرفاته الهادئة، فقد تسبب الفيل بأضرار لحقت تسع سيارات على طريق البلدة! الموظفون أبلغوا على الفور السلطات المحلية، فيما قام موظفو محطة الغابات والعاملون في القطاع العام بإجلاء المشاة والسيارات على طول طريقه محاولين توجيه الفيل نحو الغابة، وانضمت لهم الشرطة المحلية ورجال الإطفاء لاتخاذ تدابير الطوارئ. وبعد أكثر من 30 دقيقة، تم إعادة الضيف الثقيل مجدداً إلى بر الأمان.