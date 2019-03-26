شاهد: أمطار إيران الغزيرة تودي بحياة 18 شخصا وتلحق الضرر بآلاف المنازل

أودت فيضانات عاتية في جنوب إيران بحياة 18 شخصا على الأقل وخلفت أكثر من 70 مصابا آخرين. الأمطار الغزيرة التي هطلت في مدينة شيراز بجنوب إيران تسببت بسيول مفاجئة، وقال التلفزيون الرسمي إن معظم الذين لقوا حتفهم كانوا يحاولون تصوير الفيضانات بهواتفهم.

وفي مدن أخرى ومناطق ريفية تسببت الأمطار التي هطلت بغزارة يومي 19 و20 مارس - آذار بإحداث أضرار بمنازل أكثر 56 ألف شخص يعيشون في 270 قرية وبلدة صغيرة في إقليمي مازاندران وجلستان الشماليين المطلين على بحر قزوين.