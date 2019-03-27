شاهد.. رصاص مطاطي وغاز مسيل للدموع في اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي

اندلعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين من جامعة بيزيت في الضفة الغربية، وجنود إسرائيليين، يوم الأربعاء، بعد أن داهمت قوات إسرائيلية الجامعة، واعتقلت 3 طلاب.

وقد سقط فلسطيني عمره 17 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء اشتباكات مع محتجين رشقوا القوات بالحجارة في مخيم الدهيشة للاجئين القريب من بيت لحم في الضفة الغربية.

يذكر أن القتيل كان متطوعا يرتدي زي المسعفين. ولم يصدر حتى الآن تعليق من الجيش الإسرائيلي.

ووقعت أحداث العنف بعد اشتباكات على مدى يومين بين القوات الإسرائيلية وناشطين فلسطينيين على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

وقال مسعفون إن ثلاثة محتجين أصيبوا بالرصاص المطاطي كما عولج آخران من آثار استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اشتباكات الجامعة. ولم ترد تقارير عن وقوع مصابين من الجانب الإسرائيلي.