شاهد.. عملية انقاذ 1400 راكبا تعطلت محركات سفينتهم قبالة سواحل النرويج

الرحلة على متن سفينة سياحية فاخرة، تحولت إلى مأساة، بعد أن تعطلت محركاتها خلال عاصفة يوم السبت، قبالة السواحل النرويجية.

وبحسب السلطات البحرية فإن المحركات تعطلت بسبب نقص في زيوت تشحيم المحرك.

سفينة "فايكنغ سكاي"، والتي كانت تحمل حوالي 1400 راكبا والطاقم، أرسلت إشارة استغاثة، بعد تعطل محركاتها الأربعة طلبا للنجدة، إلا أن طاقمها تمكن من تشغيل واحد منها، في الوقت المناسب.

وقد نقلت قوات الإنقاذ 479 شخصا جوا، بواسطة مروحيات، قبل أن يتحسن الطقس، ويتم سحب السفينة بالكامل إلى الشاطئ.

وأظهرت صور ولقطات نشرها ركاب على وسائل التواصل الاجتماعي أثاثا مائلا مع انحراف السفينة في مواجهة أمواج بارتفاع يصل إلى ثمانية أمتار. وتحدث بعض الركاب عن المحنة.

وقال راكب أمريكي يدعى جون كاري لإذاعة (إن.آر.كيه) أمس السبت "كنا نتناول الغداء عندما بدأت تهتز. تحطمت النوافذ ودخلت المياه. كانت فوضى".