شاهد: موسم تفتيح الزهور في كاليفورنيا الأمريكية وحقول الخشخاش الخلابة

يتدفق الآلاف من الزوار يوميًا للاستمتاع بفصل الربيع وتفتيح الزهور بعد موسم ممطر في كاليفورنيا الأمريكية.

ومع تفتيح الزهور على مسافات شاسعة وتكوين مناظر مذهلة وفائقة الجمال يحرص حراس الحدائق على إعطاء الزوار إرشادات حول كيفية تجنب الأضرار البيئية.

فلا يجب القفز فوق السياج، ولا تجاوز أي حدود، ولا الخروج عن المسار ، ولا ملاحقة الثعابين، بل فقط المراقبة.

وقد أصدر الحراس تحذيراً بعدم الاستلقاء بين حقول زهر الخشخاش حيث يصور الكثير من الناس أنفسهم بين الأزهار وينشرون الصور على وسائل التواصل الاجتماعي. والسبب وراء هذا ليس بيئيًا فحسب - بل أيضًا لأن أفعى الجلجلة الخضراء السامة تختبئ بين أزهار النبات.