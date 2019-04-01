شاهد.. إندونيسي حول سيارته لمكتبة متجولة لتشجيع الأطفال على القراءة

على الرغم من الحظر الحكومي على بعض وسائل النقل الشعبية في إندونيسيا، إلا أن هذا المنع لم يمنع سوتينو نينغو هادي، من استخدام مركبة متواضعة وتحويلها إلى مكتبة متنقلة.

كينونغ بدأ حياته كسائق "بيمو" في ثمانينيات القرن الماضي، وهي نوع من السيارات الشعبية المنتشرة في البلد، إلا أن هذه السيارة حُظرت رسميا عام 2017، لكن هذا لم يمنعه من الاستمرار بمشروعه الذي بدأه عام 2013، حيث غالبا ما يتجول لساعات طويلة في أزقة ضيقة مع مجموعة من الكتب المحببة عند الأطفال.

ويقول كينونغ عن مشروعه الصغير:"عندما بدأت لم أتوقع أن أستطيع إلهام عدد كبير من الأطفال، لكن وبعد سنوات، بدأت ألحظ الفوائد الإيجابية لهذا المشروع، وهو ما أعتبره مسؤولية، حيث من واجبي أن أساعد الآخرين".