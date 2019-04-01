شاهد: شركة يابانية تنجز مراسم تعيين ثلاثة موظفين جدد تحت الماء

قام مسؤول تنفيذي، يرأس شركة تدير أحوض أسماك في مقاطعة مي اليابانية، بإقامة احتفالٍ سنوي من أجل الترحيب بثلاثة موظفين جدد، تحت الماء، يوم أمس، السبت. وقام الموظفون الثلاثة بالغطس في حوض للحيوانات المائية، يحتوي تقريباً على 5000 منها، تنتمي إلى مئة نوع، ومنها السلاحف والأسماك إلخ... ولبس الموظفون بدلة رسمية، ووضعوا على ظهورهم عبوات الأكسيجين، ثم بدأت مراسم تعيينهم بحضور نائب المدير التنفيذي. واستلم أحدهم، تحت الماء دائماً، المستندات التي تثبت تعيينهم في الشركة، تحديداً في قسم البحوث والاختبارات. ونظّف الثلاثة الجدد زجاج الحوض، في أوّل مهمة لهم في الشركة، تحت أعين المتفرجين الذين بلغ عددهم نحو 400.