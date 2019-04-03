شاهد: مجريون يقلدون مجموعة "مونتي بايثون" في مسيرة "المشي الأبله"

مشى مئات المجريين في شوارع بودابست، أمس، الإثنين، مقلدين في طريقة مشيهم مجموعة "مونتي بايثون" الكوميدية البريطانية، وذلك احتفالاً بـ "كذبة الأول من نيسان – أبريل". وقال بينيديك بيتروك، مؤسس المسيرة، إن الحدث خصص في محاولة لدفع الناس على نسيان مشاكلهم اليومية. وشارك في المسيرة مواطنون من مختلف شرائح العمر، وقاموا بتمارين رياضية قبل بدء المسيرة التي أقيمت في وسط العاصمة. وكانت مجموعة "مونتي بايثون" البريطانية، التي حازت على شهرة واسعة في أوروبا والعالم في سبعينيّات القرن الماضي، قد عرضت حلفة "المشي الأبله/المضحك" سابقاً، وفي "الحلقة الأصلية" يظهر الممثل جون كليز، وهو يلعب دور موظف عام، ويمشي "مشيته البلهاء" باتجاه "وزارة المشي الأبله".