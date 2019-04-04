شاهد: ألعاب بهلوانية في براغ لأجل الترويج للعناية بالصحة الذهنية

تمتع الناس وسط العاصمة التشيكية براغ بعروض بهلوانية على حبال، علقت على ارتفاع عديد الأمتار بين مبنيي وزارة العمل ووزارة الصحة. وجاء تنظيم العرض المثير تعبيرا عن تعاون الوزارتين بشأن خطة جديدة، تخص العناية باللصحة الذهنية في البلاد، وذلك بنقل رعاية الصحة الذهنية للشخص من أجنحة المختصين والمستشفيات، إلى العناية المباشرة مع المجتمعات المحلية. وبحسب وزير الصحة آدم فوجتيك فإن الخطة ستعنى برعاية الصحة النفسية والصحة الذهنية عموما، مشيرا إلى أن الضغط النفسي هو السبب الرئيسي الذي يدفع الناس إلى التخلي عن قوة العمل بسبب المرض. وستكون الرعاية بالصحة النفسية والذهنية موضوع خطة حكومية في تشيكيا، تمتد من 2020 إلىغاية 2030.