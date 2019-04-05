نقل مباشر لعملية سطو مسلح استهدفت مقدمي برنامج إذاعي في البرازيل

كانت إحدى الإذاعات البرازيلية تبث برامجها على الهواء انطلاقا من مقرها في حي جارديم الراقي في ساو باولو، حيث تعرض العاملون في الإذاعة إلى عملية سطو يوم الثلاثاء ليلا عندما شهر مهاجمون ثلاثة أسلحتهم في وجه من كان في الاستوديو. وقال مقدم البرنامج: "إننا نتعرض للسرقة"، في وقت كان هناك حوالي 30 مستمعا ومشاهدا للبرنامج المباشر ولعملية السرقة عبر الانترنت، وعلى الفور اتصل مشاهدون بالشرطة التي تحولت إلى عين المكان، لكنها وجدت أن المشتبهين بهم قد فروا. وسلب اللصوص من العاملين في الاستوديو ساعات يدوية وبعض الجواهر، مهددين المقدمين بإطلاق النار عليهم.