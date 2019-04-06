لا تعليق.. حدثٌ في الولايات المتّحدة، وآخر في أيسلندا وثالث في كوريا الجنوبيّة

لا تعليق.. حدثٌ في الولايات المتحدة، وآخر في آيسلندا وثالث في كوريا الجنوبية.. اخترنا لكم متابعينا هذه المقاطع من ضمن فيديوهات "لا تعليق" في هذا الأسبوع.

مئات الأمريكيين شاركوا في مهرجان الطائرات الورقية السنوي بمنطقة النصب التذكاري في العاصمة واشنطن حيث يتمّ أيضاً الاحتفال بأشجار أزهار الكرز التي قدمتها اليابان لواشنطن كهدية ترمز إلى "الصداقة الدائمة" بين البلدين.

وفي آيسلندا، تسبب انهيار جبل جليدي في إحداث أمواج عالية تدافعت نحو سواحل جنوب شرقي البلاد، أما في كوريا الجنوبية، وتحديداً في جوسونج فقد التهمت النيران عددا كبيراً من المباني ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 11 آخرين.