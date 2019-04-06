بدون تعليق الأسبوع: بين جمال الطبيعة وغضبها وذكاء الإنسان وقوته

في نهاية كل أسبوع تختار يورونيوز مجموعة من أبرز المقاطع المصورة التي حظيت باهتمامكم.

الولايات المتحدة الأمريكية

مهرجان الكرز يسيتقطب الحشود في واشنطن

تعود قصة أزهار الكرز في العاصمة الأمريكية واشنطن إلى أكثر من 100 عام عندما قدمت اليابان 3000 نبتة إلى العاصمة الأمريكية كعربون صداقة، وتمت زراعتها على طول نهر بوتوماك. وتستقطب هذه الأزهار مع بداية فصل الربيع الحشود من مختلف المناطق، وتتوافد العائلات للمشاركة في المهرجان الذي يتم تنظيمه في كل عام.

ويلجأ البعض للتنزه وآخرون يجدون فرصة للاسترخاء والتمتع بسحر ما جادت به الطبيعة، وكل يحاول الاستفادة من الطقس الربيعي وسحر المكان على طريقته.

آيسلندا

مدّ بحري بعد انهيار كتل جليدية عملاقة

تسبب انهيار كتل عملاقة من الجليد في تدفق أمواج عالية على سواحل جنوب شرقي أيسلندا. وقد التقط دليل السياح ستيفان مانتلر المشهد المصور عندما كانت ترافقه مجموعة من الزائرين، قائلا إن الانهيار كان قريبا جدا من الساحل على غير العادة، إلى درجة تم فيها تنبيه من كان معه لمغادرة الشاطئ، والبحث عن مكان مرتفع حتى لا تطالهم الأمواج.

المجر

مسيرة "المشي الأبله" لتقليد مجموعة "مونتي بايثون" الكوميدية

مشى مئات المجريين في شوارع بودابست الإثنين، مقلدين في طريقة مشيهم مجموعة "مونتي بايثون" الكوميدية البريطانية، وذلك احتفالاً بـ "كذبة الأول من نيسان – أبريل". وقال بينيديك بيتروك، مؤسس المسيرة، إن الحدث خصص في محاولة لدفع الناس على نسيان مشاكلهم اليومية. وشارك في المسيرة مواطنون من مختلف شرائح العمر، وقاموا بتمارين رياضية قبل بدء المسيرة التي أقيمت في وسط العاصمة. وكانت مجموعة "مونتي بايثون" البريطانية، التي حازت على شهرة واسعة في أوروبا والعالم في سبعينيّات القرن الماضي، قد عرضت حلفة "المشي الأبله/المضحك" سابقاً، وفي "الحلقة الأصلية" يظهر الممثل جون كليز، وهو يلعب دور موظف عام، ويمشي "مشيته البلهاء" باتجاه "وزارة المشي الأبله".

بيرو

يوسين بولت ينافس دراجة ويفوز عليها

فاز العداء الجامايكي يوسين بولت صاحب الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية ثماني مرات على دراجة نارية تقدم خدمة سيارة أجرة في العاصمة البيروفية ليما. وفاز بولت بعدما انطلق بسرعة أمام الدراجة الملونة عقب انتهاء العد التنازلي، متخطيا الدراجة بسهولة عند خط النهاية. وكانت هذه المنافسة فرصة للقاء الرياضي الجامايكي المتقاعد بمئات المعجبين الذين حضروا الحدث.

كوريا الجنوبية

الحرائق تلتهم الغابات وتمتد نحو المدن

اندلعت حرائق كبيرة في إقليم جانجون في شرق كوريا الجنوبية مساء الخميس وامتدت إلى مدن سوكتشو وجانجنيونج وبحلول صباح الجمعة كانت قد أحرقت 525 هكتارا من الأراضي ونحو 198 منزلا ومخزنا وبنايات أخرى.

وقالت حكومة كوريا الجنوبية إن رجال الإطفاء والجنود بدأوا جهودا لاحتواء الحرائق التي أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وأجبرت أكثر من أربعة آلاف آخرين على الفرار من منازلهم، كما قامت نفس المصالح بإجلاء 2263 مواطنا إلى قاعات رياضية ومدارس بحلول صباح الجمعة فيما تم إغلاق 52 مدرسة.