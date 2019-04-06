شاهد: اشتباكات دامية بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية على حدود غزة

احتشد الآلاف من المحتجين الفلسطينيين على الحاجز الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل يوم الجمعة استمراراً للمظاهرات الأسبوعية التي بدأت العام الماضي. وقال مسؤولون فق قطاع الصحة بغزة إن 83 متظاهراً أصيبوا بعدما استخدمت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي صوب المحتجين الذين أضرموا النيران بإطارات السيارات وألقوا بالحجارة والمفرقعات المصنعة يدويا باتجاه الحاجز الحدودي. وجاءت الاشتباكات على الرغم من توقيع هدنة بين إسرائيل وحركة حماس التي تحكم القطاع بوساطة مصرية.