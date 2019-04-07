شاهد: تدفق مئات اللاجئين على حدود اليونان بسبب إشاعة على مواقع التواصل

أدى انتشار إشاعة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تدفق حوالي ألف لاجئ من دول مصر والسودان والصومال والهند وباكستان ودول البلقان نحو مدينة ثيسالونيكي أملاً في عبور الحدود اليونانية إلى غرب أوروبا. وروجت الإشاعة إلى أن توجه اللاجئين بأعداد كبيرة نحو الحدود سيدفع الأمن اليوناني إلى فتح المعابر تجاه مقدونيا الشمالية وهو ما نفته وكالات تابعة للأمم المتحدة. واستمر توافد اللاجئين على الرغم من قيام الشرطة اليونانية بثلاث عمليات لتمشيط ثيسالونيكي وإلقاء القبض على المهاجرين الوافدين إليها طمعاً في عبور الحدود.