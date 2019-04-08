شاهد: الأقليات العرقية في مقاطعة هاينان الصينية يحتفلون بمهرجان سانيوسان

بالرقص والغناء وشرب نبيذ الأرز، احتفل أهالي الأقليات العرقية في مقاطعة هاينان جنوب الصين الأحد بمهرجان "سانيوسان" التقليدي. المهرجان يعد أحد أهم الاحتفالات التقليدية للعديد من المجموعات العرقية في المنطقة خاصة لدى شعب لي ومياوو ويقام في اليوم الثالث من الشهر الثالث من السنة القمرية. بالنسبة لمعظم الأقليات العرقية، يهدف المهرجان الذي يستمر يومين أو ثلاثة أيام إلى عبادة أجدادهم. كما يعتبره أفراد مجموعة لي العرقية "عيد الحب" التقليدي. ويشارك الشباب والشابات بالأزياء التقليدية في عروض الغناء والرقص التي يعبر فيها الأولاد عن حبهم لفتياتهم المحبوبات.