شاهد: إمبراطور اليابان يحتفل بعيد زواجه الستين قبل تنازله عن العرش

يحتفل الإمبراطور الياباني أكيهيتو والإمبراطورة ميشيكو بالذكرى الستين لزواجهما قبل ثلاثة أسابيع فقط من تخليه عن العرش. الزوجان إلتقيا في بطولة تنس جرت في العام 1957 وتزوج أكيهيتو ميشيكو شودا في العام 1959، مما جعله أول إمبراطور في اليابان يتزوج من كاثوليكية من عامة الناس.

الإمبراطور وزوجته أدخلا عدة تغييرات على النظام الملكي الياباني القائم منذ 1500 عام، كما قاما أيضًا بالتخلي عن عدد من التقليدات السائدة داخل البلاط الملكي الياباني حيث اختارا القيام بتربية أطفالهما والحديث أكثر إلى الشعب. ويعد هذا الإحتفال الأخير في عهد حكم أكيهيتو الذي دام 30 عامًا.

الإمبراطور البالغ من العمر 85 عامًا سيتنازل عن العرش لابنه الأكبر ولي عهده الأمير ناروهيتو في 30 أبريل/ نيسان الجاري.