شاهد: أمطارٌ غزيرة في أريغون الأمريكية تمكّنُ القواربَ من "الإبحار" على الطرقات

هطلت في ولاية أوريغون أمطارٌ غزيرة خلال الأيام القليلة الماضية تسببت في حدوث فيضانات غمّرت مناطق شاسعة من الولاية الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية.

ورصدت كاميرا لإحدى المحطات التلفزيونية المحلّية قارباً وهو يسير بسرعة عالية فوق طريق بري غمرته المياه في منطقة كورفاليس.

وسُجّلت أعلى معدلات هطول المطر في منطقة يوغين حيث بلغ 10.9 سم متر، ما يعد رقماً بالنظر إلى مدّة الهطول التي لم تتجاوز الأيام المعدودة.