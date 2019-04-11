شاهد: تايلنديون وفيلة يتبادلون رشّ الماء احتفالاً برأس السنة في البلاد

وسط أجواء من الفرح، أحياء التايلنديون مهرجان "سونكرانغ" أو عيد رأس السنة التايلندية، ورصدت الكاميرا جانباً طريفاً من تلك الاحتفالات تجّلى بتبادل المحتفلين مع الفيلة رش الماء، الأمر الذي يبعث البهجة في النفوس ويخفف من وطأة الحرّ في هذه الأيام من السنة.

يذكر أن مهرجان "سونكرانغ" يقام أيضاً في ميانمار وفيتنام ولاوس وكمبوديا خلال شهر نيسان/أبريل من كل عام، لكن فعّاليته في تايلندا أكثر جاذبية للسيّاح على اعتبار أن البلد الأخيرة يعيشها فيها عدد كبير من الفيلة والتي تشارك بحيوية ومرح في تلك الاحتفالات.