شاهد: احتفالات بالعام الجديد وتشكرات للآلهة على طقس فصل الربيع بالنيبال

احتفل سكان مدينة بهاكتابور في النيبال بالسنة الجديدة. وقام المشاركون في هذه التظاهرة التقليدية بتلطيخ بعضهم البعض بمسحوق قرمزي اللون وحملوا الهودج التقليدي خلال هذه المناسبة وساروا به وسط حشود من المحتفلين.

وتجمع مئات الأشخاص في مدينة بهاكتابور التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى لحضور مهرجان سيندور جاترا السنوي، وهو المهرجان الذي يصادف بداية العام الجديد المحلي والاحتفال بموسم الربيع.

وسرعان ما انضم سكان من القرى الأخرى إلى الاحتفال وقرعوا الطبول وغنوا بهذه المناسبة الشهيرة والتي يشكر خلالها السكان الآلهة على طقس فصل الربيع ويصلون من أجل حصاد جيد خلال موسم الرياح الموسمية المقبلة.