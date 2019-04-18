شاهد: أبطال خارقون لاستقبال الناخبين في أندونيسيا

ابتكر إندونيسيان طريقة ظريفة لتحفيز الناس على الاقتراع، حيث استقبلا الناخبين عند مركز اقتراع في بالى، الأربعاء، بأزياء لأبطال خارقين.

و أرتدى الاثنان لباسا لشخصيات خارقة هي سبايدرمان وثور، في خضم اكبر انتخابات برلمانية تعرفها البلاد.

وقال "ثور"، إنه يأمل في تحفيز وترفيه جميع الناخبين، وجعلهم "يشعرون بالراحة" أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وقال رئيس مركز الاقتراع غوستي نغورا مارتانا: "نأمل أن يشعر جميع الناخبين في مركز الاقتراع هذا بالسعادة ويأتوا للتصويت".

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