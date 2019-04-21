شاهد: عشرات المجسمات الرملية في مهرجان النحت ببوليفيا

شارك أكثر من 250 فنانا من بوليفيا والبيرو في مهرجان النحت على الرمال الذي احتضنته مدينة أورورو البوليفية، التي كثيرا ما تحتضن فعاليات كرنفالية. وتزامن المهرجان مع الجمعة العظيمة، وهو ما شجع بعض النحاتين على تجسيد تماثيل ليسوع المسيح وهو مصلوب.

وحضر مئات الزوار لمتابعة الفنانين وهم يصنعون تماثيلهم التي تنوعت بين الحيوانات والشخصيات الشهيرة كما جسد بعضهم نحتا رائعا لسفينة نوح، التي كانت عنوانا للطبعة الـ 16 للمهرجان، الذي أصبح تقليدا سنويا ويستقطب أعدادا كبيرة من الزوار.