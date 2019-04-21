شاهد: حصان مرشد للمكفوفين في بريطانيا

يتلقى حصان أمريكي صغير تدريبا خاصا حاليا على إرشاد سيدة ضعيفة البصر كي يكون رفيقها في تنقلاتها المختلفة في تجربة هي الأولى من نوعها في بريطانيا .

على غرار الكلاب المرشدة للمكفوفين ، بدأ هذا الحصان الأمريكي الصغير مهمته الجديدة في التدريب على إرشاد سيدة ضعيفة البصر في تنقلاتها المختلفة في تجربة هي الأولى من نوعها في بريطانيا.

الحصان الذي يطلق عليه "ديجبي" استقل مترو الأنفاق برفقة مدربته كاتي سميث، ومالكته الجديدة التي تدعى هيلينا هيرد. واختارت سميث مترو الأنفاق كي يعتاد ديجبي على سماع الأصوات المصاحبة للرحلة أثناء تنقلات هيرد عبر هذه الوسيلة.

مقتطف صوتي

"أدربه كي يعتاد على الضوضاء والناس والأزرار والمصاعد .. وحركة القطارات وكل شئ .. أمنحه الثقة وهو بالتأكيد يظهر أنه جدير بها ألف بالمئة".

وتنظم شبكة تاين آند وير لمترو الأنفاق البرنامج التدريبي للحصان المرشد الذي تشرف عليه هيئة نيكساس المالكة للمترو والقائمة على تشغيله في بريطانيا.

وسيعيش ديجبي مع مالكته الجديدة داخل اسطبل للخيول في لندن.