شاهد: الفنزويليون يحاكون صلب المسيح

اجتمع المئات من سكان حي بيتار، أحد أفقر أحياء العاصمة الفنزويلية كاراكاس، لمشاهدة عملية محاكاة لإحياء آلام وصلب المسيح عليه السلام. وتابع سكان الحي قصة الساعات الأخيرة من حياة يسوع حيث قام الجنود بجلد يسوع واثنين آخرين تمّت إدانتهما وأجبر الثلاثة على حمل عوارض خشبية إلى أعلى التل حيث تمّ صلبهم.

وبدت مشاهد الألم والمعاناة وكأنها توحد سكان حي بيتار، الذين تمنوا أن تتحسن الأوضاع في فنزويلا وأن يعيشوا مستقبلا أفضل وأن يعم السلام في بلادهم والعالم بأسره. وتمر فنزويلا بأزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية خانقة مما جعل من الصعب على المواطنين العثور على الغذاء والدواء. وحسب دراسة نشرت في وقت سابق من هذا العام فإن 51 في المائة من الأسر الفنزويلية تعيش تحت عتبة الفقر.