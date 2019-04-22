شاهد: ألمانيا تفوز ببطولة العالم للكريات الزجاجية

فازت ألمانيا ببطولة العالم لكريات الرخام التي جرت يوم الجمعة (19 أبريل) في بلدة تينسلي غرين، في مقاطعة ساسكس البريطانية. الفريق الألماني "إيرزغيبيرغا" اكتسح المباراة النهائية أمام نظيره البريطاني المدافع عن اللقب ""بلاك دوغز بوزرز"، بواقع 39 نقطة دون مقابل ليفوز العالمية الطريفة للمرة السابعة. وكان "إيرزغيبيرغا" قد فاز باللقب لآخر مرة عام 2015. وقد دأبت البلدة الانجليزية على تنظيم هذه المنافسة منذ العام 1932. وتكمن قوانين اللعبة في إخراج 25 كرة زجاجية من الحلقة المستديرة على الرمل.