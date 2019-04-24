نيغومبو السريلانكية تشيع ضحاياها: في كل بيت بجانب الكنيسة المفجرة قتيل

أقيمت مراسم جنازات اليوم، الثلاثاء، في باحة كنيسة القديس سبستيان، إحدى الكنائس التي استهدفتها تفجيرات انتحارية في مدينة نيغومبو السريلانكية، الأحد الفائت، فيما أعلنت الحكومة يوم حداد وطني. ولقي أكثر من 100 شخص مصرعهم في الكنيسة المذكورة، وأدت الانفجار الانتحاري إلى انهيار السقف كاملاً، فيما انفجرت خمس عبوات ناسفة أخرى في الوقت نفسه. ولا تزال السلطات السريلانكية تطارد مشتبهين بهم في التفجيرات الدامية التي ضربت كنائسَ وفنادق، وأودت بحياة 321 شخصاً حتى الساعة، فيما أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجمات صباح اليوم...