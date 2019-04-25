شاهد.. وصول كيم على متن قطاره المدرع والروس يستقبلونه بالورود

وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا يوم الأربعاء في أول زيارة له إلى البلد للقاء نظيرة الروسي فلاديمير بوتين.

وبالرغم من العطل الذي طرأ على قطاره، حيث لم يتوقف عند السجادة الحمراء التي مدت لاستقباله، إلا أن كيم نزل مبتسما، وهو يرتدي معطفا وقبعة أسودين، على الرصيف ليستقبله المسؤولون الروس متأخرا دقيقة تقريبا بعد أن اضطر القطار للرجوع بضعة أمتار لضمان أن يفتح باب كيم عند السجادة الحمراء أمام مستقبليه.

واستقبل الروس كيم بالورود والهدايا التقليدية من الخبز والملح، على حد ما نقلته وسائل إعلام روسية.

وتجول كيم في دار الصداقة الروسية الكورية الموجود بالمحطة والذي بني قبل زيارة جده الراحل ومؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ في عام 1986.

وسيكون الملف النووي لكوريا الشمالية أحد أهم الملفات المطروحة بين الجانبين، ومن المتوقع أن يقدم كيم نفسه باعتباره لاعبا جادا على الساحة الدولية مع أول لقاء له ببوتين، وأن يسعى في الوقت نفسه إلى مساعدة حليف رئيسي في تخفيف الضغط الاقتصادي الناجم عن العقوبات الأمريكية والدولية.