آلاف الأستراليين والنيوزيلنديين يحيون ذكرى معركة غاليبولي في تركيا

أحيا آلاف الأستراليين والنيوزيلنديين ذكرى يوم "أنزاك"، الذي قتل خلاله جنود من البلدين خلال معركة غاليبولي في تركيا، أثناء الحرب العالمية الأولى. ويسافر الناس من استراليا زنيوزيلندا إلى تركيا سنويا، لإحياء ذكرى حملة "أنزاك" (وحلفاءهم من البريطانيين والفرنسيين) الفاشلة سنة 1915 في إخراج القوات العثمانية من منطقة غاليبولي والدردنيل. وكانت حملة غاليبولي أدت إلى مقتل ما يزيد عن 50 ألفا من جنود الحلفاء، وما يقارب الضعفين من الجنود العثمانيين.