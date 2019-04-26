شاهد: السكان الأصليون في البرازيل ينظمون مسيرة من أجل مزيد من الحقوق

تجمع حشد من السكان الأصليين من البرازيليين في العاصمة برازيليا، للمطالبة بمزيد من الحقوق وإنهاء ما يسمونه سياسة إبادة تنتهجها حكومة اليمين المتطرف للرئيس جائير بولسونارو، الذي يعتبرون انتخابه مأساة بالنسبة إلى السكان الأصليين. وتحت شعار "موطن الحرية" سافر آلاف الأشخاص من عرقيات مختلفة في إطار ثلاثة أيام من الاحتجاجات عبر أنحاء البرازيل، للمشاركة في أكبر مظاهرة احتجاجية تشهدها البلاد. وكان بولسونارو الذي خصص رخصا لرجال الأعمال على حساب أراضي السكان الأصليين، وعد في حال انتخابه بعدم التفريط قيد أنملة في الأرض إلى السكان الأصليين، واصفا أولئك السكان الذين يعيشون في محميات بالحيوانات المأسورة في حدائق.