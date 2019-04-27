شاهد: إخضاع دب قطبي لفحص طبي على طاولة ماسح ضوئي خاصة في الولايات المتحدة

أجريت عملية فحص طبي روتينية على دب قطبي يبلغ من العمر 12 سنة في حديقة حيوانات بروكفيلد في الولايات المتحدة الامريكية، من أجل أخذ عينة للتلقيح الاصطناعي. وشمل تدخل الطاقم الطبي استخدام الماسح الضوئي وتصوير الأعضاء الداخلية للدب هودسن، للتأكد من أنه في صحة جيدة. وطاولة الماسح الضوئي المستخدمة قادرة على رفع حمولة تناهز الطن، وهو ما يعادل وزن هودسن تقريبا. ويقول الخبراء إن تغير المناخ وذوبان الجليد في القطب المتجمد الشمالي يمثل تهديدا متزايدا للدببة القطبية البرية.