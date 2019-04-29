شاهد.. انهيارات وسيول و 29 قتيلا بعد يومين من الأمطار في إندونيسيا

انهيارات أرضية وسيول غزيرة حصلت في سومطرة بإندونيسية نتيجة كميات الأمطار التي هطلت يومي الجمعة والسبت، ما أسفر عن مقتل 29 شخصا على الأقل، فيما لجأ الآلاف إلى مراكز الإيواء وسط مخاوف من انتشار الأمراض.

ولحقت أضرار بمئات المباني إضافة إلى الطرق والجسور فيما عزلت الانهيارات الأرضية منطقتين على الرغم من انحسار مياه السيول في بعض الأماكن.

ويحتاج القرويون المشردون بسبب السيول والانهيارات الأرضية إلى خيام وقوارب وغذاء ومياه كما يتطلب بناء جسور مؤقتة الاستعانة بمعدات ثقيلة. وحذرت السلطات من احتمال انتشار الأمراض بسبب نقص المياه النظيفة.