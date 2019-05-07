شاهد: إختتام الإحتفالات بتتويج الملك تايلاندا الجديد

وقف ملك تايلاند مها فاجيرونجكورن الذي توج حديثًا رفقة الملكة سوثيدا وأطفالهما لتحية الشعب لأول مرة منذ التتويج. وهتفت الحشود الذين كانوا يرتدون ملابس صفراء "عاش الملك" ولوحوا بأعلام بمناسبة نهاية حفل تتويج دام ثلاثة أيام.

الحفل إنطلق يوم السبت بعد فترة حداد رسمي على والد الملك المبجل بوميبول أدولياديج الذي توفي في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 بعد أن حكم لمدة 70 عامًا. الاحتفالات مزجت بين الجمال والطقوس الدينية وتعهد الملك بالحكم بالعدل.

وفي آخر اليوم، أضاءت أكثر من 300 طائرة بدون طيار سماء بانكوك في إطار الاحتفال بتتويج الملك. وكتبت الطائرات بدون طيار عبارات مثل "سلالة شاكري" والرقم التايلاندي "10"، الذي يمثل عهد الملك باعتباره الملك العاشر لسلالة شاكري التي تأسست في العام 1782.

هذا وأنهت تايلاند الحكم المطلق من قبل ملوكها في العام 1932، لكن النظام الملكي لا يزال يحظى باحترام كبير باعتباره الرمز الإلهي وحامي البلاد والدين البوذي.